Минздрав не прокомментировал жалобу рязанцев на отказ врачей поликлиники № 5 принимать пациента с острой болью

Региональный минздрав отказался комментировать жалобу рязанцев на отказ врачей поликлиники № 5 принимать пациента с острой болью.

На запрос редакции РЗН. инфо в Минздраве ответили, что экстренный прием пациента при острых и внезапных ухудшениях здоровья осуществляется без предварительной записи и вне общей очереди.

«При спорных ситуациях для решения вопроса необходимо обращаться к главному врачу больницы», — отметили в ведомстве.

Напомним, рязанцы пожаловались на отказ врачей поликлиники № 5 принимать пациента с острой болью.