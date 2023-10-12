Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
13°
Птн, 13
13°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 96.99 -2.99 13/10
ЦБ EUR 103.04 -2.91 13/10
Нал. USD 97.10 / 98.2 12/10 17:20
Нал. EUR 102.4 / 103.13 12/10 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
7 081
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
5 333
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
9 336
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
9 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани пожаловались на отказ врачей поликлиники № 5 принимать пациента с острой болью

Житель Рязани пожаловался на отношение к пациентам в поликлинике № 5. Пост об этом опубликован 12 октября в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В больницу пришел человек с острой болью, но принимать его отказались, потому что у него не было талона. При этом автор поста отмечает, что взять талон на ближайшее число не представляется возможным за их неимением.

«Хочу рассказать ситуацию как к людям относятся в пятой поликлиники города Рязани. И причем не один специалист имеет такое свинское отношение, а сразу несколько. Человек пришел с острой болью к врачу терапевту, талона на прием естественно не было, на что врач отказался принимать пациента и сказала берите талон и приходите по талону, при этом перенаправив к другому специалисту узкого профиля, которая тоже в свою очередь отказалась принимать пациента, так как талона не было. Талоны к этим так называемым врачам будут очень не скоро», — рассказал житель Рязани.