В Рязани пожаловались на отказ врачей поликлиники № 5 принимать пациента с острой болью

Житель Рязани пожаловался на отношение к пациентам в поликлинике № 5. Пост об этом опубликован 12 октября в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В больницу пришел человек с острой болью, но принимать его отказались, потому что у него не было талона. При этом автор поста отмечает, что взять талон на ближайшее число не представляется возможным за их неимением.

«Хочу рассказать ситуацию как к людям относятся в пятой поликлиники города Рязани. И причем не один специалист имеет такое свинское отношение, а сразу несколько. Человек пришел с острой болью к врачу терапевту, талона на прием естественно не было, на что врач отказался принимать пациента и сказала берите талон и приходите по талону, при этом перенаправив к другому специалисту узкого профиля, которая тоже в свою очередь отказалась принимать пациента, так как талона не было. Талоны к этим так называемым врачам будут очень не скоро», — рассказал житель Рязани.