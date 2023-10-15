Посол МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

Россия не нарушает санкции Совбеза ООН против КНДР. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
«Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что Россия категорически против введения новых ограничительных мер.
«Резолюции Совбеза ООН принимались в другой геополитической обстановке, когда переговорный процесс, как сейчас, зашел в тупик, и требовались шаги по его разблокированию. Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР», — пояснил он.
Бурмистров подчеркнул, что «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции.