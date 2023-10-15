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Посол МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР
Посол по особым поручениям МИД Олег Бурмистров заявил, что Россия не нарушает санкции Совбеза ООН против КНДР.

Россия не нарушает санкции Совбеза ООН против КНДР. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

«Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Россия категорически против введения новых ограничительных мер.

«Резолюции Совбеза ООН принимались в другой геополитической обстановке, когда переговорный процесс, как сейчас, зашел в тупик, и требовались шаги по его разблокированию. Задача резолюций, как нам представлялось, заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять ее встречными шагами, в том числе смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР», — пояснил он.

Бурмистров подчеркнул, что «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».

Ранее Лавров заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции.