На Западе спрогнозировали раскол НАТО

Возможная попытка НАТО оказать поддержку Украине и Израилю может привести к расколу альянса. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на американский журнал Politico.

На саммите НАТО в Брюсселе будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, тогда как планировалось поднять вопрос об очередной помощи Украине.

Дипломаты НАТО отметили, что Израиль является давним партнером альянса и потому ситуация в этой стране не может остаться незамеченной.

В то же время Politico пишет, что руководство США пытается утверждать, что страна способна справиться с помощью обеим страна, так как у них «разные потребности» и «разные угрозы».

Ранее сообщалось, что США не планирует отправлять войска в Израиль.