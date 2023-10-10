В США заявили, что у страны нет планов по отправке войск в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не планируют отправлять своих военных в Израиль. Об этом пишет Ura.ru.

Кирби добавил, что Штаты будут делать все необходимое для защиты своих интересов в сфере нацбезопасности. Именно поэтому они отправили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

Напомним, что ХАМАС напал на Израиль 7 октября. В стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.