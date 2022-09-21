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Николай Любимов стал сенатором от Рязанской области
Постановление подписал губернатор Павел Малков.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов стал членом Совета Федерации от Рязанской области. Об этом сообщил Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Уверен, Николай Викторович обладает необходимым опытом, имеет хорошие контакты с федеральными ведомствами, и это позволит ему внести серьезный вклад в развитие Рязанской области в статусе сенатора», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Николай Любимов стал вице-президентом корпорации «Синергия».