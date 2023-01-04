В Рязани из-за нечищеных дорог массово застряли автомобили скорой помощи

В Рязани из-за нечищеных дорог массово застряли автомобили скорой помощи. Фото с застрявшими автомобилями во вторник, 3 января, опубликовали в группе «Внедорожный клуб 4×4 Рязань».

Так, автомобили скорой застряли возле дома № 141 по улице Ленинского комсомола, дом № 5 на Третьем центральном проезде в Дягилеве и возле дома № 2 по улице Достоевского в Соколовке.

В комментариях рязанцы массово отмечают администрацию Рязани и просят мэра Елену Сорокину принять меры.