Новый iPhone 14 будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Об этом заявил глава Минпромторга

Новый iPhone 14 будут доставлять в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

На данный момент продукция Apple включена в соответствующий реестр.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — ответил Мантуров на вопрос, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу на территорию России. Ранее сообщалось, что действие параллельного импорта планируют продлить на 2023 год.

Напомним, Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus в среду, 7 сентября.