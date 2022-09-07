Apple представила новые модели iPhone

Презентация прошла в среду, 7 сентября.

Apple представила на презентации базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Об этом сообщило РИА Новости .

Презентация прошла в среду, 7 сентября.

Телефоны оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфоны представят в пяти цветах. В аппаратах, которые будут продавать в США, не будет разъема для сим-карты. Телефон будет использовать только eSIM. Также в США и Канаде смартфоны оснастят возможностями спутниковой связи для экстренных звонков.

В линейке Pro та же диагональ экрана (в 6,1 и 6,7 дюйма). Там пропадет «челка» для фронтальной камеры. Ее разместят вместе с динамиком в пространстве, уменьшенном на 30%, не соединяющимся с верхней частью телефона и чувствительным для нажатий. После них на дисплее отобразится дополнительная информация.

У iPhone 14 появится керамическая защита экрана, улучшатся возможности пыле- и влагозащиты. Увеличится и объем батареи. В компании заметили, что самый мощный аккумулятор в линейке установят в модели 14 Plus.

Apple рассказала о новых возможностях камеры, лучшей фокусировке и цветопередаче, стабилизации и съемке в движении.

Корпорация представила три модели Apple Watch (8, второе поколение SE и новые Ultra) и второе поколение AirPods Pro.