В России продлят механизм параллельного импорта на 2023 год

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В России продлят механизм параллельного импорта на 2023 год. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, «такое решение подготовлено».

«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — заметил Мантуров. На вопрос о формате механизма на следующий год, чиновник ответил, что это зависит от «ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

В апреле Минпромторг России подготовил перечень из более 50 категорий товаров, доступных для параллельного импорта.