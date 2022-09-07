В России продлят механизм параллельного импорта на 2023 год
Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В России продлят механизм параллельного импорта на 2023 год. Об этом сообщило
По его словам, «такое решение подготовлено».
«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — заметил Мантуров. На вопрос о формате механизма на следующий год, чиновник ответил, что это зависит от «ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».
В апреле Минпромторг России подготовил перечень из более 50 категорий товаров, доступных для параллельного импорта.