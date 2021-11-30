В 2024 году в Касимове построят школу на 960 мест

«По результатам конкурсного отбора Рязанская область получит субсидию на строительство средней общеобразовательной школы на 960 мест в Касимове. Срок ввода в эксплуатацию — 2024 год», — говорится в сообщении.

В 2024 году в Касимове построят школу на 960 мест. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил в соцсетях региональный минобр.

«По результатам конкурсного отбора Рязанская область получит субсидию на строительство средней общеобразовательной школы на 960 мест в Касимове. Срок ввода в эксплуатацию — 2024 год», — говорится в сообщении.