В скопинской спортшколе в руках у ребенка загорелся фен

Инцидент произошел в спортивной школе «Старт».

В скопинской спортшколе в руках у ребенка загорелся фен. Об этом сообщили в группе «Скопин.ИНФО» в понедельник, 5 сентября.

Инцидент произошел в спортивной школе «Старт». По словам родителей, ребенок после утренней тренировки включил фен, который начал дымиться. Мать пострадавшей рассказала, что прибор взорвался у девочки в руках, она бросила его на пол, а охранник успел выключить его из розетки.

«Ребенок пришел домой испуганным и с мокрой головой», — уточнила женщина.

Также, по ее словам, ранее фены уже загорались в этой спортшколе, а охранники тушили их огнетушителем. Руководство спортшколы не покупало новые приборы, а ремонтировало горевшее оборудование.

«Может, директору стоит обратить внимание на этот случай и закупить нормальное оборудование, чтобы подобные случаи больше не повторялись?» — говорится в сообщении.