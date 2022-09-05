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В скопинской спортшколе опровергли информацию о возгорании фена в руках ребенка
Ранее появилась информация, что в спортивной школе «Старт» после утренней тренировки у ребенка в руках взорвался прибор.

В скопинской спортшколе «Старт» РЗН. инфо опровергли информацию о возгорании фена в руках ребенка.

«Никто не пострадал. Фен не загорелся. Это все связано с личной неприязнью родительницы к нашей спортшколе и длится на протяжении долгого времени. Мы часто видим ее высказывания в соцсетях», — рассказало руководство.

В спортшколе отметили, что фен сломался после утренней тренировки, ребенок сообщил об этом тренеру, тот отключил прибор от электропитания.

«Ни задымления и, тем более, какого-то взрыва электроприбора в руках ребенка не было», — заявили в образовательном учреждении. После произошедшего в спортшколе внепланово проверили работоспособность и безопасность электроприборов.

Ранее появилась информация, что в спортивной школе «Старт» ребенок после утренней тренировки включил фен, который начал дымиться. Мать пострадавшей рассказала, что прибор взорвался у девочки в руках.