Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего в Михайловском районе.

Авария произошла 4 сентября, примерно в 17:50, на 228-м километре дороги Р-22 «Каспий». 33-летний житель Московской области на Ford Focus столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял 56-летний мужчина.

Автомобиль Ford Focus от удара отбросило в ехавший в попутном направлении грузовой автомобиль «КамАЗ» под управлением 40-летнего мужчины.

Погибли водитель, 20-летний пассажир и пассажирка Ford Focus. Водитель Volvo получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

Проводится проверка.