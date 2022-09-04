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В Михайловском районе в массовой аварии погибли три человека
В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Авария случилась в воскресенье, 4 сентября, около 18:00, на 228-м километре автодороги Р-22 Москва — Астрахань, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Авария случилась в воскресенье, 4 сентября, около 18:00, на 228-м километре автодороги Р-22 Москва — Астрахань, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford Focus столкнулся с грузовиком Volvo, а также с автомобилем «КамАЗ», двигавшимся в попутном с легковушкой направлении.

В результате столкновения водитель и два пассажира Ford погибли на месте происшествия.

Личности погибших устанавливаются. Несовершеннолетних среди жертв нет. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.

Движение не перекрывалось. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.