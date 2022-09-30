Рязанский троллейбус с «самодельной» дверью сняли с линии

Глава администрации Елена Сорокина пояснила, что это дверь от троллейбуса схожей модификации. Она рассказала, что машину сняли с линии, а начальник УРТ сделал выводы.

Рязанский троллейбус с «самодельной» дверью сняли с линии. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на своей странице «ВКонтакте».

В четверг, 29 сентября, в соцсетях появилась фотография троллейбуса с передней дверью, по конструкции отличающейся от корпуса. Рязанцы предположили, что дверь самодельная.

Глава администрации Елена Сорокина пояснила, что это дверь от троллейбуса схожей модификации. Она рассказала, что машину сняли с линии, а начальник УРТ сделал выводы.

Мэр напомнила, что в Рязани вышли на маршрут десять новый троллейбусов «Адмирал». Подержанные троллейбусы из Санкт-Петербурга уже заметили на рязанских улицах.

Также Сорокина сообщила, что до конца года город купить еще десять новых машин.