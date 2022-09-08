Рязанцам презентовали десять новых троллейбусов

В мероприятии участвовали врио губернатора Павел Малков, министр транспорта Вадим Решетник, мэр Рязани Елена Сорокина и сотрудники УРТ.

В четверг, 8 августа, в Рязани в УРТ на улице Зубковой презентовали 10 новых троллейбусов. Участие в мероприятии принял врио губернатора Павел Малков, министр транспорта Вадим Решетник, мэр Рязани Елена Сорокина и сотрудники УРТ.

В низкопольных троллейбусах «Адмирал» есть кондиционеры, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и порты для зарядки мобильных устройств. Новый транспорт запустят по маршрутам №№ 16, 10, 9, 3 и 1.

Малков рассказал, что слышал про проблемы с рязанским общественным транспортом еще до своего приезда в регион. По его словам, обновление техники — один из приоритетов развития города.

«Эту проблему мы точно решим. Сегодня только первый шаг, передается 10 троллейбусов и в ближайшие дни они должны выйти на городские маршруты», — пояснил врио губернатора.

Павел Малков признался, что рассказал про трудности с общественным транспортом представителю Правительства России Михаилу Мишустину и тот пообещал помочь в этом вопросе. По словам врио губернатора, также оказать поддержку в обновлении рязанской техники согласился и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В итоге Санкт-Петербург передаст Рязани 10 троллейбусов, а затем еще 20. Из Москвы привезут еще 10 машин. Малков добавил, что в текущем году также планируется закупка 47 новых автобусов.

«Останавливаться на этом нельзя, надо переходить к цивилизованной модели общественного транспорта… На некоторых участках у нас дублируется до 30 маршрутов. На мой взгляд, это какой-то хаос. Нам предстоит предложить жителям новую оптимальную модель», — сообщил Малков.

Врио губернатора еще раз осмотрел новые троллейбусы и даже прокатился в одном из них.