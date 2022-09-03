Глава Касимовского района: эвакуация села Лубяники не планируется

Глава Касимовского района Иван Бахилов опроверг информацию СМИ о том, что жителей села Лубяники готовят к эвакуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в официальной группе района «ВКонтакте».

Глава Касимовского района Иван Бахилов опроверг информацию СМИ о том, что жителей села Лубяники готовят к эвакуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в официальной группе района «ВКонтакте».

«Ситуация не соответствует действительности», — сообщил глава района Иван Бахилов. По его словам, слух мог пойти от отдыхающих, приехавших на выходные и не сведущих в обстановке.

В Лубяниках 2 сентября проводили отработку мер реагирования на возможное ухудшение противопожарной ситуации, силы привели в полную готовность. Однако угрозы жителям нет, отселение не планируется.

«В целом, обстановка в районе достаточно спокойная. Проводятся работы по тушению огня. Возгорание наблюдалось из села Чарус. Расстояние от него до Лубяников больше 10 км. В настоящее время населенным пунктам ничего не угрожает», — отметил Бахилов.

Для координации работы всех сил 2 сентября в селе Чарус провели заседание оперштаба. Возле населенного пункта находятся 20 единиц техники и 40 пожарных, у села Лубяники — 5 единиц техники и 20 пожарных. Провели полный комплекс превентивных противопожарных мер, включая опашку и прокладку минерализованных полос. Все профильные службы работают в круглосуточном режиме.

Напомним, накануне «КП-Рязань» сообщила, что жителей села Лубянки готовят к эвакуации из-за того, что огонь вплотную подошел к населенному пункту.