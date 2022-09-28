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Рязанцы за один день собрали необходимые вещи для раненых военных

Рязанский омбудсмен Наталья Епихина сообщила РЗН. инфо, что сбор вещей для раненых военных завершился за один день.

Епихина рассказала, что разместила пост с просьбой о помощи в своем Telegram-канале, но спустя несколько часов удалила его, так как необходимость в сборе вещей исчезла. По ее словам, среди жителей региона оказалось много отзывчивых и неравнодушных людей.

«Сбор открыли для личных нужд ребят, находящихся на лечении. Они приехали из разных регионов и не у всех с собой были деньги. В самом госпитале есть все необходимое. Еще раз подчеркиваю, что это их личная потребность, а не нужды госпиталя», — пояснила Епихина.

Напомним, 27 сентября рязанский омбудсмен опубликовала у себя на странице пост о сборе вещей для раненых военных.

Фото с сайта Минобороны