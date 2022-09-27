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Рязанский омбудсмен Наталья Епихина объявила сбор вещей для раненых военных
Приносить предметы из списка она предложила в свой офис, который расположен на Первомайском проспекте.

Рязанцев попросили помочь в сборе вещей для раненых военных. Пост с просьбой о помощи во вторник, 27 сентября, опубликовала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина в своем Telegram-канале.

«Наши воины с февраля этого года героически участвуют в СВО, борются с фашизмом, защищают нашу Родину, наших детей. К сожалению, среди воинов есть и раненые. Они поступают, в том числе, и в наш Рязанский военный госпиталь. Многие из них из других регионов России», — написала Епихина.

По ее словам, руководство рязанского военного госпиталя нуждается в следующих предметах первой необходимости:

— влажные салфетки;— жидкое мыло;— сигареты;— зубная паста;— зубные щетки;— шампунь;— стиральный порошок автомат;— нижнее белье (носки, трусы);— бутилированная вода.

Наталья Епихина призвала рязанцев помочь в сборе вещей. Приносить предметы из списка она предложила в свой офис, который расположен на Первомайском проспекте, дом № 8. Телефон + 7 4912 25-36-55