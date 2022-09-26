Опубликовано фото стрелка, убившего 14 человек в ижевской школе

Появилось фото стрелка, убившего 14 человек в ижевской школе. Фото опубликовали в Telegram-канале Shot.

На фото ему 20 лет. На сегодняшний день ему было 34.

Казанцев состоял на учете в психушке. Разрешения на оружие у него не было. Следователи выясняют, откуда у него взялось оружие и патроны.

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября. Погибли 13 человек, среди них семеро детей. Ранен 21 человек (среди них 14 детей). Стрелок покончил с собой. Позже следователи выяснили, что являлся выпускником этой школы. При себе у него были два переделанных травматических пистолета.