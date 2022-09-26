Устроившим стрельбу в ижевской школе оказался 34-летний Артем Казанцев

Ранее он учился в этой школе.

Следователи установили личность устроившего стрельбу в ижевской школе. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Стрелком оказался 34-летний Артем Казанцев. Он был выпускником школы № 88, в которой он и устроил стрельбу. Казанцев родился в 1988 году.

Следователи проводят обыск по месту жительства стрелка. Изучается личность нападавшего, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам.

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября. Погибли 13 человек, среди них семеро детей. Ранен 21 человек (среди них 14 детей). Стрелок покончил с собой. При себе у него были два переделанных травматических пистолета.