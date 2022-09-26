Нападавший на школу в Ижевске был вооружен двумя переделанными травматическими пистолетами

Трагедия произошла в понедельник, 26 сентября.

Нападавший на школу в Ижевске был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми. Об этом сообщило ТАСС.

Издание со ссылкой на следком рассказало, что нападавший был одет в майку с нацисткой символикой и в балаклаву.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября. Погибли 13 человек, среди них семеро детей. Ранен 21 человек (среди них 14 детей). Стрелок покончил с собой.