Сорокина прокомментировала ситуацию со списком домов, прикрепленных к новой школе в Кальном

Сорокина отметила, что постановление о закреплении адресов будет подписано только в марте 2023 года.

Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала ситуацию со списком домов, прикрепленных к новой школе в Кальном. Соответствующий пост она опубликовала у себя на странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что постановление о закреплении адресов будет подписано только в марте 2023 года."До этого мы продолжим тщательный мониторинг ситуации. Документ о закреплении принимается ежегодно, это важный вопрос, нужно предусмотреть наполняемость школы не на год вперед, на гораздо более долгий срок. Окончательное решение будет принято взвешенное, с учетом всех факторов и, конечно, мнения родителей", — отметила мэр города. Ранее рязанцев возмутил список прикрепленных домов к новой школе в Кальном.