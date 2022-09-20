Рязанцев возмутил список прикрепленных домов к новой школе в Кальном

Ранее список опубликовали на сайте мэрии.

Рязанцев возмутил список прикрепленных домов к новой школе в Кальном. Соответствующие комментарии появились под постом в группе у мэрии в соцсетях.

В понедельник, 19 сентября, администрация города опубликовала проект закрепления территорий за новой школой. В него вошли:

улица Быстрецкая, дома №№ 9, 9 корпус 1, 9 строение 2, 9 строение 3, 9/1, 10, 10 корпус 1, 11, 15, 17, 18 корпус 1;улица Кальная, дома №№ 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 75, 77;

Касимовское шоссе, дом № 67 корпус 3.

Однако жителей Кального возмутило «такое странное прикрепление».

«Объясните, пожалуйста, по каким принципам были выбраны адреса. Почему включены в список дома по улице Кальной, которые находятся в непосредственной близости от № 73 школы, к которой они и должны относиться, но не включены дома №№ 44 и 44 корпус 1 по улице Кальная? От этих домов до школы 200 метров», — прокомментировал мужчина.

«Просим закрепить адреса улица Кальная дома №№ 44 и 44 корпус 1 к новой школе! Жильцы наших домов находятся в непосредственной близости к ней, так же, как и дома №№ 75 и 77! По каким критериям более отдаленные дома присоединены, а мы нет? Где здравый смысл? Пересмотрите, пожалуйста, ваше решение!!», — добавила рязанка.

Кроме того, жители Касимовского шоссе задались вопросом, почему только один дом по этой улице включили в проект закрепленной территории.

«Просьба обратить Ваше внимание на проект закрепления территории за новой школой в микрорайоне Кальное с целью включения в него домов по адресу: Касимовское шоссе д. № 57, корпуса 1, 2, 3. Эти дома находятся в шаговой доступности от школы в отличие от некоторых домов, включенных в проект, которые расположены ближе к школе № 73, например улица Быстрецкая, дом №№ 18 корпус 1. Также территориально дома по адресам: Касимовское шоссе дома №№ 57 корпуса 1, 2, 3 и 67 корпус 3 находятся в одинаковой доступности от нового общеобразовательного учреждения, однако закреплен за школой только дом № 67 корпус 3. Остается непонятным данное распределение», — поделилась девушка.