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Перинатальный центр попросит суд отменить решение по восстановлению в должности Легостаевой

Рязанский перинатальный центр попросит областной суд отменить решение по восстановлению в должности врача Татьяны Легостаевой. Об этом сообщил РЗН. инфо главврач медучреждения Олег Шалаев.

«Несмотря на то, что решение обязательно к немедленному исполнению, как это указано судом, ГБУ РО „ОКПЦ“ имеет право и планирует обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции, в связи с чем, будет просить Рязанский областной суд отменить решение в полном объеме, как несоответствующее нормам действующего законодательства Российской Федерации», — заявил руководитель перинатального центра.

Он отметил, что собирается информация для апелляционной жалобы в областной суд.

Напомним, Легостаеву уволили после смерти младенца в медучреждении. 21 сентября ее решили восстановить в должности.