Елена Сорокина поделилась планами по нацпроектам на 2022 год

Также она отчиталась о работе в 2021 году.

Мэр Рязани Елена Сорокина поделилась итогами реализаций нацпроектов в 2021 году. Отчет главы региона прошел в четверг, 16 июня, сообщает сайт горадминистрации.

В 2021 году на воплощение шести нацпроектов потрачено 2,6 миллиарда рублей.

В рамках национального проекта «Образование» началось строительство школы на 1100 мест в Кальном. Здание состоит из четырех корпусов. На данный момент завершается возведение надземной части, ведутся фасадные и отделочные работы, приобретается оборудование.

«Сдача объекта — конец 2022 года. Ход строительства мониторит группа народного контроля. Впервые применяем подход интернет-дневника строительства школы — за ходом строительства можно следить онлайн в группе „Наша школа“ „ВКонтакте“», — отметила Елена Сорокина.

В рамках нацпроекта «Демография» возведены пристройки к зданиям десяти детских садов. В Канищеве и Песочне появились двое яслей. Доступность дошкольного образования для детей до трех лет увеличилась до 94% — это больше значения 2020 года почти на 30%.

По нацпроекту «Культура» обновили библиотеку на улице Новоселов. Капитально отремонтировали здание и дополнительные помещения детской музыкальной школы № 6 в Канищеве, туда закуплены музыкальные инструменты. Детскую школу искусств № 1 оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

Также мэр поделилась планами на 2022 год. Так, запланировано начало строительства двух детских садов по 224 места в Семчине и Кальном. С учетом удорожания материалов пересчитаны сметы объектов, эксперты дали положительные заключения.

В 2022 году, при доведении дополнительных средств, планируется начало строительства школы на 1100 мест в Олимпийском городке.

Проект школы в Семчине отобран для предоставления субсидии из федерального бюджета. В настоящий момент проект концессионного соглашения — в стадии согласования.

Отмечено, что проект по строительству школы в Мервине не отобрали. «В отношении данного объекта продолжается системная работа с аппаратом концессионера. Заявка на заключение соглашения будет подана в ходе очередного отбора проектов», — подчеркнула Елена Сорокина и добавила, что мэрия постоянно контактирует с жителями Семчина и Мервина.

В 2022 году в школах №№ 22, 33, 47, 62 идет капитальный ремонт. Работы идут по графику. На очереди — еще шесть школ. В 2022 году продолжится создание библиотек нового типа детских и взрослой — в Роще и Канищеве.

К началу нового учебного года откроется обновленное здание спортивной школы «Антей» в поселке Мехзавода. До конца года для включения в федеральный проект планируется подать заявку по проекту нового ФОК в поселке Торфмаш и конкурсную заявку на строительство ФОК открытого типа на базе школы № 58.