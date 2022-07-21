Николай Любимов стал вице-президентом корпорации «Синергия»

В мае он покинул пост губернатора Рязанской области.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов стал вице-президентом корпорации «Синергия». Об этом сообщается на сайте компании.

Любимов занял пост в июле 2022 года.

«Корпорация „Синергия“ объединяет экспертный опыт более 15 образовательных организаций и реализует модель непрерывного образования. В состав Корпорации „Синергия“ входят более 50 структурных подразделений. Всего в нашей команде работают более 3500 сотрудников», — указано на сайте компании.

До 11 мая он был губернатором Рязанской области. Он руководил регионом с 2017 года.