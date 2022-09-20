На «Первом канале» вышла серия кулинарного шоу «Повара на колесах», снятая в Рязани

Рязанцев обслуживали шеф-повара Георгий Троян и Антон Ковальков. Эксперты познакомились с местной кухней и на основе этих знаний каждый разработал собственное блюдо.

Вышел новый выпуск кулинарного шоу «Повара на колесах», который снимали в Рязани.

Рязанцев обслуживали шеф-повара Георгий Троян и Антон Ковальков. Эксперты познакомились с местной кухней и на основе этих знаний каждый разработал собственное блюдо.

Также шефы прогулялись по улице Почтовой, пообщались с весовщиком Иосифом Пятуниным, посетили кремль и трапезную внутри, а также рестораны «Графин», «Хлебная площадь», «Есть». Кроме того посетили рынок на Первомайском проспекте и кафе в рыбацкой деревне.

Напомним, кулинарное шоу снимали в Рязани в начале лета.