В Рязани снимают кулинарное шоу для «Первого канала»
Съемки проходили на улице Почтовой в среду, 8 июня.
В Рязани снимают кулинарное шоу для Первого канала. Об этом РЗН. инфо сообщила очевидец.
По ее словам, речь идет о программе «Повара на колесах». Съемки гастрономического шоу проходят на улице Почтовой в среду, 8 июня.
Другая очевидица рассказала в соцсетях, что горожанам предлагают попробовать «перепела, поросенка со свинушками и калинник».
Отмечается, что рязанцев обслуживают шеф-повара Георгий Троян и Антон Ковальков.
Информации о дате выхода шоу нет.