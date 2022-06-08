В Рязани снимают кулинарное шоу для «Первого канала»

Съемки проходили на улице Почтовой в среду, 8 июня.

В Рязани снимают кулинарное шоу для Первого канала. Об этом РЗН. инфо сообщила очевидец.

По ее словам, речь идет о программе «Повара на колесах». Съемки гастрономического шоу проходят на улице Почтовой в среду, 8 июня.

Другая очевидица рассказала в соцсетях, что горожанам предлагают попробовать «перепела, поросенка со свинушками и калинник».

Отмечается, что рязанцев обслуживают шеф-повара Георгий Троян и Антон Ковальков.

Информации о дате выхода шоу нет.