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«Россия-1»: Логунов якобы заявил, что останки его пропавшей жены находятся в пруду
Об этом сообщили в эфире программы «Вести. Дежурная часть».

На одном из допросов рязанец Александр Логунов якобы заявил, что тело его жены находится в пруду. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1».

При этом отмечается, что останков Елены Логуновой не обнаружили.

«Можно ли считать последнее заявление Логунова фактически признанием в убийстве — пока остается вопросом. Никаких официальных комментариев следствие не дает», — отметила корреспондентка программы «Вести. Дежурная часть».

Напомним, Александра Логунова подозревают в распространении порнографии. Его заключили под стражу