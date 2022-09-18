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В Госдуме отреагировали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
В Госдуме прокомментировали обращение Аллы Пугачевой к Минюсту с просьбой признать ее иностранным агентом вслед за мужем. По словам депутата Госдумы Петра Толстого, певица утратила связь с реальностью.

В Госдуме прокомментировали обращение Аллы Пугачевой к Минюсту с просьбой признать ее иностранным агентом вслед за мужем. По словам депутата Госдумы Петра Толстого, певица утратила связь с реальностью. Ответ артистке Толстой написал в своем Telegram-канале.

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР… И у нее, в отличие от Галкина*, другой страны не будет», — написал Толстой.

По мнению депутата, иноагентом она не станет, а «поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет».

Напомним, певица Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*, которого включили в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.