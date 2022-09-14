В мэрии объяснили, почему День города отпразднуют без салюта

В среду, 14 сентября, на брифинге, посвященном мероприятиям ко Дню города объяснили, почему праздник пройдет без салюта.

«27 августа салют планировался. Из-за переноса празднования его отменили в связи с погодными условиями: похолодало и стало мокро», — рассказала замглавы администрации города Надежда Штевнина. Также она пояснила, что на салют в августе денежные средства были выделены не из бюджета денег, а благодаря спонсору.

Напомним, празднование Дня города в Рязани перенесли с августа на сентябрь.