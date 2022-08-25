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В Рязани перенесли празднование Дня города
Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Сорокина.

В Рязани перенесли субботнюю часть празднования Дня города. Об этом мэр города Елена Сорокина сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы очень ждали День города, готовились. Но есть человеческие ценности, которые выше. Сегодня ко мне обратились общественники, уважаемые люди. Мы читаем ваше мнение в соцсетях, взаимодействуем с добровольцами-волонтерами, помогающими в тушении пожаров. Наш праздник будет не праздничным, когда душа и сердце рязанцев сейчас вместе с областью в борьбе со стихией. Совсем скоро все наладится. А пока спасатели работают, помогают добровольцы, переживают жители — наши соседи. И, что называется, душа не на месте. Поэтому приняли решение о переносе Дня города. Переносим все развлекательные мероприятия основного дня праздника — субботы», — написала в публикации глава горадминистрации.

Мероприятия проведут в сентябре.