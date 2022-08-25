В Рязани перенесли празднование Дня города

В Рязани перенесли субботнюю часть празднования Дня города. Об этом мэр города Елена Сорокина сообщила на
«Мы очень ждали День города, готовились. Но есть человеческие ценности, которые выше. Сегодня ко мне обратились общественники, уважаемые люди. Мы читаем ваше мнение в соцсетях, взаимодействуем с добровольцами-волонтерами, помогающими в тушении пожаров. Наш праздник будет не праздничным, когда душа и сердце рязанцев сейчас вместе с областью в борьбе со стихией. Совсем скоро все наладится. А пока спасатели работают, помогают добровольцы, переживают жители — наши соседи. И, что называется, душа не на месте. Поэтому приняли решение о переносе Дня города. Переносим все развлекательные мероприятия основного дня праздника — субботы», — написала в публикации глава горадминистрации.
Мероприятия проведут в сентябре.