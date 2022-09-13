В полиции рассказали подробности наезда на подростка в Рязани

Авария произошла на улице Октябрьской во вторник, 13 сентября.

В полиции рассказали подробности наезда автомобиля скорой на 16-летнего подростка. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 13 сентября, примерно в 18:10, на улице Октябрьская.

По предварительной информации, «ГАЗель», которой управлял 45-летний мужчина, наехала на велосипедиста. Отмечается, что мальчик пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.