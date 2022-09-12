В полиции проводят проверку после заявления о попытке выстрелить в собаку в Дашково-Песочне

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина пытался застрелить собаку у подъезда жилого дома по улице Зубковой на глазах у хозяина.

В полиции прокомментировали ситуацию со стрельбой в Дашково-Песочне. Подробности в понедельник, 12 сентября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина пытался застрелить собаку у подъезда жилого дома по улице Зубковой на глазах у хозяина.

«В полицию заявление поступило. Все участники инцидента полицейскими установлены и опрошены. Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району продолжают проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД.

Также уточняется, что мужчина стрелял из травматического пистолета. Оружие зарегистрировано и находится у владельца на законных основаниях.