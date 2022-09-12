Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
18°
Втр, 13
13°
Срд, 14
21°
ЦБ USD 60.46 -0.01 13/09
ЦБ EUR 61.31 0.45 13/09
Нал. USD 63.3 / 62.05 12/09 16:55
Нал. EUR 63.56 / 62.52 12/09 16:55
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
3 170
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
4 659
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
10 155
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
9 460
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Дашково-Песочне мужчина пытался застрелить собаку на глазах у хозяина
Момент попал на камеру видеонаблюдения.

В Дашково-Песочне мужчина пытался застрелить собаку на глазах у хозяина. Момент попал на видео. Его опубликовали в понедельник, 12 сентября, в группе RZN_life.

Инцидент случился во дворе дома № 3 по улице Зубковой.

«Добрый день, хотелось бы предостеречь владельцев собак, кошек, а также родителей детей которые гуляют во дворе по улице Зубковой, дом № 3. Вот таким людям выдают разрешение на оружие», — написали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина гулял возле подъезда с собакой. Рязанец шел в сторону подъезда и со словами «Убирай» начал доставать оружие и целиться в собаку. В какой-то момент он выстрелил, но промахнулся. Собака не пострадала.

По данному факту полиция проведет проверку.