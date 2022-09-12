В Дашково-Песочне мужчина пытался застрелить собаку на глазах у хозяина

Момент попал на камеру видеонаблюдения.

В Дашково-Песочне мужчина пытался застрелить собаку на глазах у хозяина. Момент попал на видео. Его опубликовали в понедельник, 12 сентября, в группе RZN_life.

Инцидент случился во дворе дома № 3 по улице Зубковой.

«Добрый день, хотелось бы предостеречь владельцев собак, кошек, а также родителей детей которые гуляют во дворе по улице Зубковой, дом № 3. Вот таким людям выдают разрешение на оружие», — написали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина гулял возле подъезда с собакой. Рязанец шел в сторону подъезда и со словами «Убирай» начал доставать оружие и целиться в собаку. В какой-то момент он выстрелил, но промахнулся. Собака не пострадала.

По данному факту полиция проведет проверку.