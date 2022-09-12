Путин встретится с Малковым после выборов

О дате встречи с избранными губернаторами Кремль сообщит дополнительно.

Президент Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, президент всегда проводит такие встречи после выборов. О точной дате Кремль сообщит дополнительно.

Песков заявил, что итоги голосования на выборах показывают высокий уровень поддержки главы государства, в том числе относительно принимаемых им решений по проведению специальной военной операции на Украине.

Напомним, что в Рязанской области врио губернатора Павел Малков победил на выборах с 84,55% голосов.