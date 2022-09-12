Малков выиграл выборы губернатора Рязанской области с 84,55% голосов
Завершился подсчет голосов на выборах губернатора Рязанской области. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает облизбирком.
Выборы выиграл Павел Малков, который с мая занимает пост врио губернатора. Итоговые результаты выглядят следующим образом:
- Павел Малков «Единая Россия» — 84,55%;
- Денис Сидоров (КПРФ) — 5,68%;
- Дмитрий Репников (ЛДПР) — 3,6%;
- Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,68%;
- Григорий Парсентьев «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду») — 2,21%. Явка составила 42,93%.