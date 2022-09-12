Малков выиграл выборы губернатора Рязанской области с 84,55% голосов

Завершился подсчет голосов на выборах губернатора Рязанской области. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает облизбирком.

Выборы выиграл Павел Малков, который с мая занимает пост врио губернатора. Итоговые результаты выглядят следующим образом: