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Малков выиграл выборы губернатора Рязанской области с 84,55% голосов

Завершился подсчет голосов на выборах губернатора Рязанской области. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает облизбирком.

Выборы выиграл Павел Малков, который с мая занимает пост врио губернатора. Итоговые результаты выглядят следующим образом:

  • Павел Малков «Единая Россия» — 84,55%;
  • Денис Сидоров (КПРФ) — 5,68%;
  • Дмитрий Репников (ЛДПР) — 3,6%;
  • Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,68%;
  • Григорий Парсентьев «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду») — 2,21%. Явка составила 42,93%.