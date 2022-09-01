Задержан водитель мусоровоза, сбившего двух детей в Подмосковье

В ДТП погиб ребенок 2019 года рождения.

Водителя мусоровоза, наехавшего на двух детей в Подмосковье, задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ДТП погиб ребенок 2019 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Отмечается, что водитель сбил двух детей, пересекавших дорогу вне перехода.

Девочка 2019 года рождения погибла на месте, второго ребенка госпитализировали с травмами. Позже стало известно ее состояние.

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