В Подмосковье на двух девочек наехал мусоровоз. Об этом сообщило
Информация о трагедии появилась в четверг, 1 сентября.
По предварительной информации, в Истре мусоровоз сбил двух девочек 2017 и 2019 годов рождения. Одного ребенка госпитализировали, второй умер на месте. Как пишет
«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила Тертичная. Помимо этого, следователи ходатайствуют о передаче дела из полиции. Место происшествия осматривают, ведутся допросы свидетелей, очевидцев и родителей детей.