В Подмосковье на двух девочек наехал мусоровоз

Трагедия произошла в четверг, 1 сентября, в Истре.

В Подмосковье на двух девочек наехал мусоровоз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя областного главка следкома Анну Тертичную.

Информация о трагедии появилась в четверг, 1 сентября.

По предварительной информации, в Истре мусоровоз сбил двух девочек 2017 и 2019 годов рождения. Одного ребенка госпитализировали, второй умер на месте. Как пишет Telegram-канал Mash , дети с матерью переходили дорогу в неположенном месте.

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила Тертичная. Помимо этого, следователи ходатайствуют о передаче дела из полиции. Место происшествия осматривают, ведутся допросы свидетелей, очевидцев и родителей детей.