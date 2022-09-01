Стало известно о состоянии девочки, которую сбил мусоровоз в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело.

Девочка, которую госпитализировали после ДТП с мусоровозом в Подмосковье, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Инцидент произошел в подмосковной Истре. Мусоровоз наехал на двух девочек, одна из них погибла, вторая находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

«На данный момент проводится комплекс диагностических мероприятий. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале заявила, что девочка в стабильном состоянии и не нуждается в реанимации.

В полиции отметили, что дети пересекали дорогу не по пешеходному переходу. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».