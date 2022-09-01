В Рязани избили музыканта Евгения Сапфирова

Мужчина находится в больнице № 11 с переломом носа и подбитым глазом.

В Канищеве во дворе дома на улице Интернациональной избили рязанского барда Евгения Сапфирова. Об этом РЗН. инфо рассказала его соседка.

Женщина разговаривала с Сапфировым, когда мимо проходил соспредседатель ТСЖ «Интернациональное» Константин Власов. Она попросила у Власова ключ от крыши для монтажников, но тот ей грубо ответил в нецензурной форме. За женщину заступился Сапфиров.

«Председатель тут же вспылил, начал кричать, как все его достали со своими просьбами. И буквально через секунду после этого он начал агрессивно улыбаться и избивать Евгения. Я просила его остановиться, тянула за футболку, а человек вообще не реагировал. Как только сказала, что начну снимать на телефон, Константин тут же сменил свою тактику со словами „вы успокоились, вас можно уже отпустить“. А уже когда скорая увезла Сапфирова, он сказал при других жильцах, что вообще хотел его задушить», — подчеркнула соседка.

Кроме того, женщина отметила, что испугалась за жизнь барда, так как «председатель ТСЖ занимается боксом и знает, куда бить».

Жена Сапфирова рассказала, что заявление в полицию написано. Мужчина находится в больнице № 11 с переломом носа и подбитым глазом.

Справка

Евгений Сапфиров — организатор, продюсер и директор фестивалей авторской песни «Голубые озера» и «Бабье лето», а также президент рязанского клуба самодеятельной песни «Апрель».