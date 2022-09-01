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Избивший рязанского музыканта Евгения Сапфирова мужчина рассказал свою версию произошедшего
Мужчина рассказал, что музыкант сам на него набросился.

Избивший в Канищеве рязанского музыканта Евгения Сапфирова председатель ТСЖ «Интернациональное» Константин Власов рассказал свою версию произошедшего. Соответствующее видео в четверг, 1 сентября, он опубликовал на личной странице «Вконтакте».

По его словам, музыкант Евгений Сапфиров первый начал конфликт.

«Подъехал к дому забрать у одной гражданки ключи от чердака. Забрал, развернулся, уходить собираюсь, а мне в след матом кричат. Ну я развернулся, начал выяснять, в чем дело», — сказал Власов.

Председатель ТСЖ добавил, что пытался мирно решить конфликт, но Сапфиров сам на него набросился с ключами.

«Он на меня бросился. Причем не просто бросился, а взял в руки ключи, зажал между пальцев, как заточку, и ко мне начал подходить», — рассказал мужчина.

Напомним, инцидент случился во дворе дома на улице Интернациональной. О произошедшем рассказала соседка Евгения Сапфирова. У музыканта диагностировали перелом носа, также у него подбит глаз. Он находится в больнице № 1. Полиция начала проверку по факту произошедшего.