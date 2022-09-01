В полицию поступило заявление об избиении рязанского музыканта Евгения Сапфирова

В полицию поступило заявление об избиении рязанского музыканта Евгения Сапфирова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, барда Евгения Сапфирова избили во дворе дома на улице Интернациональной. Его соседка рассказала, что на него напал сопредседатель ТСЖ «Интернациональное» Константин Власов. Позже избивавший рассказал свою версию произошедшего.