Мать Логуновой рассказала, за что задержали мужа ее дочери

Мать Елены Логуновой Наталия Кошелева заявила, что мужа ее дочери Александра задержали за распространение порнографического контента с участием ее дочери. Об этом сообщил НТВ .

Наталия Кошелева подчеркнула, что пока нет подтверждения причастности супруга ее дочери к пропаже Елены. Однако мать пропавшей рязанки не сомневается в том, что он причастен к исчезновению.

Напомним, ранее в суде сообщили, что Логунова проверяют на причастность к нарушению половой свободы несовершеннолетних.