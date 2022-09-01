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Следствие проверит причастность Александра Логунова к нарушению половой свободы несовершеннолетних
Отмечается, что причастность к распространению порнографии подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и предметов, заключениями судебных экспертиз.

Следствие проверит причастность рязанца Александра Логунова к нарушению половой свободы несовершеннолетних. Об этом говорится в постановлении суда об избрании меры пресечения.

Отмечается, что причастность к распространению порнографии подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и предметов, заключениями судебных экспертиз.

«Кроме того, следствием проверяется причастность Логунова к совершению иных преступлений, в том числе против личности и половой свободы несовершеннолетних», — говорится в документе.

Подсудимый распространял порнографию через единую службу знакомств и общения «Мамба» и в социальную сеть «ВКонтакте». Позже Логунов удалил там свои аккаунты, чтобы «уничтожить доказательства вины».

Напомним, супруга пропавшей рязанки Елены Логуновой заключили под стражу на полтора месяца.

Ранее стало известно, что было найдено тело его пропавшей супруги. Информация пока не подтвердилась официально.