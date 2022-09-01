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Александр Пшенников прокомментировал свое назначение на пост главы рязанского минздрава
Чиновник приступил к исполнению обязанностей с четверга, 1 сентября.

Александр Пшенников прокомментировал РЗН. инфо свое назначение на пост главы рязанского минздрава. В четверг, 1 сентября, чиновник приступил к исполнению новых обязанностей.

По его словам, должность ему предложили в рязанском правительстве.

«Предложили поработать на должности министра… Пост подразумевает образовательную, организационную, научную и медицинскую работу. Это отличается от моих прежних обязанностей. После анализа ситуации я дал согласие», — заявил министр.

Пшенников пояснил, что прекращает практическую деятельность и работу в университете. Напомним, Андрей Прилуцкий покинул пост министра здравоохранения 11 июля. После этого его обязанности исполнял Владимир Хоминец.