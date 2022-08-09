Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после семи взрывов

Трагедия произошла во вторник, 9 августа.

Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после семи взрывов в селе Новофедровка. Об этом сообщило ТАСС .

«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», — рассказали изданию в единой дежурной диспетчерской службе. Позже информацию об эвакуации опроверг глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, о взрывах со стороны военного аэродрома в селе Новофедровка стало известно во вторник, 9 августа. Есть погибший.

Фото: Baza