Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после семи взрывов
Трагедия произошла во вторник, 9 августа.
Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после семи взрывов в селе Новофедровка. Об этом сообщило
«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», — рассказали изданию в единой дежурной диспетчерской службе. Позже информацию об эвакуации опроверг глава Крыма Сергей Аксенов.
Напомним, о взрывах со стороны военного аэродрома в селе Новофедровка стало известно во вторник, 9 августа. Есть погибший.
Фото: Baza