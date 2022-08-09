В Крыму прогремели семь взрывов со стороны военного аэродрома

Кадры взрывов появились в сети.

В Крыму прогремели семь взрывов со стороны военного аэродрома. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил Telegram-канал Baza.

Взрывы были слышны в селе Новофедровка Сакского района со стороны военного аэродрома. Также некоторые очевидцы слышали звук сирен.

На место отправили скорую. Туристы убегают с пляжей. Полицейские просят прятаться людей в укрытия. Позже стало известно о том, что власти проводят эвакуацию жителей (эту информацию опроверг глава Крыма Сергей Аксенов).

Есть погибший.